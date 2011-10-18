Написать программу, пакетно удаляющую вирус из однотипных исполнительных файлов. Имеется большое количество однотипных программ, содержащих вирус (на самом деле это не вирус, а особенность этих программ, из-за которой они высвечиваются антивирусными программами). ...
Перевод программы с VB на Delphi
Нужен перевод не большой программы с VB на Delphi. Исходники в аттаче.
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