Нужен плагин для Chrome- аналог SkypeClick2Call.

т.е. по клику на телефонный номер на страничке передать этот номер в мою программу (предположительно, через WM_COPYDATA или любым другим способом)

Можно поправить готовый SkypeClick2Cal,l чтобы сообщение уходило в мою программу.

Ваша цена и срок?