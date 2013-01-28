Плагин для фотошопа написать. C++

Нужен программист, который сможет написать плагин для фотошопа. Суть плагина: организация работы кисточек. Есть тз.

Требования к вам - опыт работы в указанных категориях обязателен. Оплата почасовая, не менее 10 долл в часа в зависимости от вашей квалификации. В предложении обязательно укажите примеры 2-3 ваших работ по программированию. Если выложить нельзя, напишите кратко, что делали. Да, ссылку на портфолио на этом сайте не давайте. Если примеры понравятся, поверьте, ваш аккаунт прошерстится очень тщательно.

PS: дот нет и MS Framework не нужен. Только С++ на SDK. Не JS-скриптинг.