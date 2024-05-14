Плагин к SonarQube

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт2 заявки16 просмотров

Необходим плагин, который бы мог собирать информацию по coverage с доп. мест хранения отчетов

Разработка плагинов
7 дней назад
Артём
7 дней в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
7 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
7 дней назад