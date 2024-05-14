Требуется выполнить импорт данных в SQL базу для сайта, связанного с видео и фото. Необходимо обработать 50 ГБ файлов, включая видео, фото и JSON данные для 50 профилей. Задача включает генерацию ID профиля, указание путей к аватаркам и обложкам, а также импорт названий и описаний профилей. Оперативность и разумная стоимость являются приоритетом.