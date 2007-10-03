Плагин "Управление задачами" на C#, MS SQL 2005

Плагин должен встраиваться в браузер, определять находится ли пользователь на заданном сайте, брать информацию с него и отображать ее на панели... подробности в PM,icq - обращайтесь
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Требуется разработать плагин, подключаемый к нашей основной системе.
Плагин должен обеспечивать ввод задач, назначаемых пользователям.
Назначенные задачи плагин должен:
- передавать данные о задачах в два компонента "Буфер задач", "Календарь задач";
- обеспечивать синхронизацию обмена данными между компонентами и с основным приложением.
Подробное техзадание описано в:
http://docs.google.com/Doc?id=dzdndv8_55cn7rcj
В ваших заявках, пожалуйста, приводите:
- описание опыта выполнения подобных проектов;
- ваше резюме;
- чем вас заинтересовал этот проект.
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