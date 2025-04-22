Планировщик сотрудников по объектам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт6 заявок38 просмотров

Необходимо разработать скрипт современно выглядящего простого планировщика, примерный образец во вложении.

Задача - понимать кто из сотрудников где будет находится в определенный день.

Оптимизация под мобильные устройства.

Написание скриптовСоздание веб-приложений
17 дней назад
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