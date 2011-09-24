Платежный календарь - Delphi (dll) (Банковское ПО)

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Закрыт5 заявок274 просмотра

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

ТЗ - forward.zip

Требования к серверной - server_rules.zip

Требования к клиентской - client_rules.zip

Все файлы смотрите во вложении.

Форма реализации разработки:

Разработка должна быть реализована в виде динамической библиотеки (dll), представляющие собой отдельное АРМ (Автоматизированное Рабочее Место) входящее в состав центральной системы "OraBank" или присоединяемую часть АРМ-а.

АРМ, в зависимости от ТЗ, может включат в себя следующие составляющие:

Серверную часть, которая будет содержать объекты БД серверной логики

Клиентскую составляющую в части интерфейса (формы отображения и работы с данными)

Клиентскую составляющую в части логики обработки данных

Клиентскую составляющую в части формирования отчетности (печатные формы)

Интерфейс интеграции с другими АРМ (API)

Delphi
14 лет назад
sboutsource
Вадим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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