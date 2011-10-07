ПО для независимой инвентаризации ОС, ТМЦ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок165 просмотров

Стартап

Образование

Не имеет значения

Опыт работы

Не имеет значения

Основные требования.

Требуется квалифицированный программист для разработки и дальнейшего сопровождения программного обеспечения по проведению независимой инвентаризации с использованием терминалов сбора данных.

Компания оказывает услуги по инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей компаний с различными видами деятельности.

Оптимистичное, но без фанатизма отношение к программированию.

Условия

С нас:

Зарплата обсуждается.

Оформление по ТК.

Минимум бюррократии, максимум реализации поставленных задач.

Дресс код не имеет значение (главное результат).

Первоначально до создания ПО – работа в офисе и / или удаленно не имеет значения. После внедрения ПО – сопровождение в офисе.

Коллектив вменяемых людей.

[email protected]

тел. 8(967)178-06-46

14 лет назад
Orla
Олег 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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