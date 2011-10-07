ПО для независимой инвентаризации ОС, ТМЦ

Стартап

Образование

Не имеет значения

Опыт работы

Не имеет значения

Основные требования.

Требуется квалифицированный программист для разработки и дальнейшего сопровождения программного обеспечения по проведению независимой инвентаризации с использованием терминалов сбора данных.

Компания оказывает услуги по инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей компаний с различными видами деятельности.

Оптимистичное, но без фанатизма отношение к программированию.

Условия

С нас:

Зарплата обсуждается.

Оформление по ТК.

Минимум бюррократии, максимум реализации поставленных задач.

Дресс код не имеет значение (главное результат).

Первоначально до создания ПО – работа в офисе и / или удаленно не имеет значения. После внедрения ПО – сопровождение в офисе.

Коллектив вменяемых людей.

[email protected]

тел. 8(967)178-06-46