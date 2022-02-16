Подключения IP-телефонии Asterisk

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Имеется сервер телефонии Asterisk+Freepbx на базе Sangoma. Нужно подключить телефонию к CRM Bitrix через Rest API.

Примеры интересующих подключений:

https://habr.com/ru/post/518450/

https://github.com/CrezZ/bitrix24-freepbx-php

https://habr.com/ru/post/349316/

Не рассматриваю коннекторы

2 года назад
alanin
Игорь 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад