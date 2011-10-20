Получение данных с сайта

Дано:

- сайт со статистикой, все переходы на сайте выполняются скриптами;

- программа на .NET 4., которая умеет проходить по нужным ссылкам на сайте и сохранять необходимую информацию;

- на сайте есть возможность сгенерировать Excel документ со статистикой, который нужно так же получить и сохранить;

- при попытке получить этот эксель программой сайт возвращает ошибку "Небезопасный запуск скрипта" и файла не дает.

Требуется:

- победить сайт и научить программу получать эксели с сайта.

Исходники программы будут предоставлены. Более подробная информация по запросу.