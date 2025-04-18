Добрый день, мне нужно помощь в написании алгоритма (программы), на любом языке программирования максимально точно повторяющее визуал и алгоритм роста как на этом видео:

https://www.youtube.com/watch?v=cGpYMTWFnUE

У меня есть некоторые идеи (см https://pastebin.com/GX43CUBR ), но я пока не до конца понимаю как это сделать.