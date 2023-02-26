Помощь в подключении Firebase к проекту Xcode

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Открыт2 заявки17 просмотров

  • 1. Ambiguous implicit access level for import of 'GoogleUtilities_Environment'; it is imported as 'internal' elsewhere

  • 2 . Access level on imports require '-enable-experimental-feature AccessLevelOnImport'

Выдаёт ошибку в данной строке, как её обойти?

Access level on imports require '-enable-experimental-feature AccessLevelOnImport

#if SWIFT_PACKAGE

  internal import GoogleUtilities_NSData

#else

  internal import GoogleUtilities

#endif // SWIFT_PACKAGE

Возникают ошибки при запуске

FirebaseSwift
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