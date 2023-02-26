Ищется специалист для разработки высокоскоростного парсера новостей на C++. Задачи включают реализацию GET-запросов с обходом кеша, низколатентную обработку JSON и передачу данных через WebSocket. Требуется опыт работы с сетевыми технологиями, асинхронным программированием и создание low-latency систем. Удаленная работа с гибким графиком и конкурентной оплатой.
Помощь в подключении Firebase к проекту Xcode
1. Ambiguous implicit access level for import of 'GoogleUtilities_Environment'; it is imported as 'internal' elsewhere
2 . Access level on imports require '-enable-experimental-feature AccessLevelOnImport'
Выдаёт ошибку в данной строке, как её обойти?
Access level on imports require '-enable-experimental-feature AccessLevelOnImport
#if SWIFT_PACKAGE
internal import GoogleUtilities_NSData
#else
internal import GoogleUtilities
#endif // SWIFT_PACKAGE
Возникают ошибки при запуске
Заявки фрилансеров
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