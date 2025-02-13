Помощь в поиске багов в js коде парсера скрипта для аудио плеера

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Закрыт1 заявка14 просмотров

Добрый вечер,

На js разрабатываю плеер для html <audio>, который умеет парсить скрипт для манипуляции плейбеком и прочими параметрами html <audio> для дистационного управления. Все крутится в Google Chrome, Linux.

Теряются данные. Нашёл где именно из массива исчезают данные. Пока теряюсь в догадках.

Хотел бы найти гуру для поиска багов. Общение голосом - обязательно. Если нет микрофона - просьба не беспокойить. Также показ экрана. Телеграм, Anydesk, GoogleMeet.

HTMLJavaScriptПоиск ошибок
2 месяца назад
jurijus01
Юрий 
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17 дней назад

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