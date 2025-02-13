Требуется разработка прошивки для терминала, реализующего систему топливных карт. Техническое задание прикреплено. Архитектура общения с сервисами обсуждаема. Ожидается создание функционала, соответствующего требованиям заказчика.
Помощь в поиске багов в js коде парсера скрипта для аудио плеера
Добрый вечер,
На js разрабатываю плеер для html <audio>, который умеет парсить скрипт для манипуляции плейбеком и прочими параметрами html <audio> для дистационного управления. Все крутится в Google Chrome, Linux.
Теряются данные. Нашёл где именно из массива исчезают данные. Пока теряюсь в догадках.
Хотел бы найти гуру для поиска багов. Общение голосом - обязательно. Если нет микрофона - просьба не беспокойить. Также показ экрана. Телеграм, Anydesk, GoogleMeet.
Заявки фрилансеров
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