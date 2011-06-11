Портативная библиотека музыки с DRM-лицензией

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Портативная библиотека музыки с DRM-лицензией привязанной к флешке.

Требуется создать проект под ключ.

Задача:

- Сделать флешку с зашифрованной музыкой и привязанной к флешке DRM-лицензией.

- Найти портативный бесплатный/недорогой медиа-плеер для проигрывания музыки с флешки.

- Настроить сервер DRM-лицензий и подобрать ПО для самостоятельной записи таких флешек.

- Настроить автозагрузку таким образом, чтоб при запуске флешки сразу открывался установленный на нее медиаплеер с библиотекой музыки в плейлисте.

13 лет назад
kolodych
Сергей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
vpuhoff
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней
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