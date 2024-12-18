Требуется разработать ESP для игры World of Warcraft, который будет обнаруживать и выделять конкретные объекты, включая игроков. Знания в C++ и использовании hook обязательны. Ищется специалист для долгосрочного сотрудничества.
POST запросы на Delphi с использованием JSON.
Я, слабый программист на Delphi и надолго застопорился на одной задаче и похоже нужна помощь специалиста. Готов купить правильный ответ. Формулирую задачу. Пишу робота для крипто бирж. Программа посылает на биржу GET запросы и получает ответы, С этим я разобрался – все хорошо работает. НО там еще есть POST-запросы и вот с ними никак. Перед отправкой этих запросов предварительно формирую входные параметры:
1, WWW (string) командная строка, дополненная всем необходимым https://....?xxx&yyy&yyy.
2. Правильно полученная сигнатура (ключи, секреты, пароли и прочая лабуда тут намешана):
3. Правильно заполненные заголовки:
4. Правильно определенный ‘Content-Type=application/json’;
5. Par: TStringList; - перечень передаваемых параметров, эта переменная для POST-запросов с такими записями:
symbol=MANAUSDT
side=BUY
type=LIMIT
quantity=10
price=0.42 …………
Работаю через эту компоненту: HTTPClient1 : THTTPClient; Result:=HTTPClient1.Get(WWW).ContentAsString; - это ОК ответы получаю.
Result:=HTTPClient1.Post(WWW,Par).ContentAsString; - а вот с этим мне самостоятельно не справиться.
Par: TStringList; сервер не понимает, нужно переводить в JSON и всякое такое с этим связанное.
Помогите в написании работающей функции получения ответов от Post-запросов.
Понимаю, что по ходу дела будут обоюдные уточняющие вопросы и прочие дурацкие вопросы от заказчика к разработчику. Это тоже включите в цену.
Заявки фрилансеров
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