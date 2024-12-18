Я, слабый программист на Delphi и надолго застопорился на одной задаче и похоже нужна помощь специалиста. Готов купить правильный ответ. Формулирую задачу. Пишу робота для крипто бирж. Программа посылает на биржу GET запросы и получает ответы, С этим я разобрался – все хорошо работает. НО там еще есть POST-запросы и вот с ними никак. Перед отправкой этих запросов предварительно формирую входные параметры:

1, WWW (string) командная строка, дополненная всем необходимым https://....?xxx&yyy&yyy.

2. Правильно полученная сигнатура (ключи, секреты, пароли и прочая лабуда тут намешана):

3. Правильно заполненные заголовки:

4. Правильно определенный ‘Content-Type=application/json’;

5. Par: TStringList; - перечень передаваемых параметров, эта переменная для POST-запросов с такими записями:

symbol=MANAUSDT

side=BUY

type=LIMIT

quantity=10

price=0.42 …………

Работаю через эту компоненту: HTTPClient1 : THTTPClient; Result:=HTTPClient1.Get(WWW).ContentAsString; - это ОК ответы получаю.

Result:=HTTPClient1.Post(WWW,Par).ContentAsString; - а вот с этим мне самостоятельно не справиться.

Par: TStringList; сервер не понимает, нужно переводить в JSON и всякое такое с этим связанное.

Помогите в написании работающей функции получения ответов от Post-запросов.

Понимаю, что по ходу дела будут обоюдные уточняющие вопросы и прочие дурацкие вопросы от заказчика к разработчику. Это тоже включите в цену.