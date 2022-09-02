Потрібен бот для твітера

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  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки171 просмотр

1) Потрібно щоб відкривався браузер Хром( їх у мене 100)

2)Переходило на пост у твітері у (1й браузер)

3)Ставився лайк на пост

4)Ретвір

5)Підписка

6)Коментарій (їх у мене 100)

7)Закривало 1й браузер

8)Відкривало другий браузер, цей самий твіт, але коментарій вже інший і т.д до сотні

Доповнення: Пояснити мені щоб потрібно змінити в коді, щоб вибирався інший твіт.

3 года назад
guest_16621104901307
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
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Сергей
 
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