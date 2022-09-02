Требуется разработка простого расширения для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя на OnlyFans, если его профиль соответствует указанному критерию. Подробности будут обсуждены в личной беседе.
Потрібен бот для твітера
1) Потрібно щоб відкривався браузер Хром( їх у мене 100)
2)Переходило на пост у твітері у (1й браузер)
3)Ставився лайк на пост
4)Ретвір
5)Підписка
6)Коментарій (їх у мене 100)
7)Закривало 1й браузер
8)Відкривало другий браузер, цей самий твіт, але коментарій вже інший і т.д до сотні
Доповнення: Пояснити мені щоб потрібно змінити в коді, щоб вибирався інший твіт.
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