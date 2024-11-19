Необходимо разработать программное обеспечение на Python для автоматизации работы с таблицами Excel. Задача включает сбор данных из множества таблиц, их обработку и автоматизацию экономических расчетов с учетом заданных условий и критериев выборки.
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Потрібна консультація та експертна допомога розібратися в Штучному Інтелекті сервіс CAPTIONS AI
Потрібно віддалено на 1 - 2 години попрацювати ра3ом, щоб досконало навчитися працювати з цим сервісом.
Як правильно сторювати промти для генерації бажаного релевантного відео контенту, озвучення, і т.д...
Потрібно буде в подальшому використовувати для генерації відео контенту для соц мереж. Тривалість відео контенту від 1 - 3 хвилини.
Можливо є альтернативні варіанти сервісів ШІ з гарною якістю генерації контенту, також з радістю прийму до уваги.
Всі пропозиції консультації висилайте у приватні повідомлення!
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