Потрібна консультація та допомога розібратися в Штучному Інтелекті

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открытнет заявок10 просмотров

Всім привіт! 
Потрібна консультація та експертна допомога розібратися в Штучному Інтелекті сервіс CAPTIONS AI
Потрібно віддалено на 1 - 2 години попрацювати ра3ом, щоб досконало навчитися працювати з цим сервісом.
Як правильно сторювати промти для генерації бажаного релевантного відео контенту, озвучення, і т.д...
Потрібно буде в подальшому використовувати для генерації відео контенту для соц мереж. Тривалість відео контенту від 1 - 3 хвилини. 
Можливо є альтернативні варіанти сервісів ШІ з гарною якістю генерації контенту, також з радістю прийму до уваги. 
Всі пропозиції консультації висилайте у приватні повідомлення! 

Дякую за відгук!

CanvaНейросетиСоздание видеоСоздание рекламных роликов
19 часов назад
Віталій
 
44 года
8 месяцев в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров