Контроллер клавиатуры 4*4
Приложение для клиента нашего сайта под win.
Требуется создать маленькое приложение под win, где клиент вводит пароль и мыло от аккаунта своего на нашем сайте.
* Так же учтите, что на сайте используется капча для входа.
Никакого обращения к базе данных. Внутри ему показывается только состояние баланса и т.п. вещи, что у пользователя внутри кабинета на странице Account Summory (общая информация о том, что он имеет на данный момент). И где-то должна быть кнопка на видном месте - перейти на сайт. Так же, надо, что бы была возможность свернуть в трей, и при наводе мышкой, опят таки показывалась информация о текущем состоянии.
Дизайн приложения, точь-в-точь от сайта. Если нужен макет и т.п. вещи, - не вопрос.
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