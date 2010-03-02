Приложение для клиента нашего сайта под win.

Требуется создать маленькое приложение под win, где клиент вводит пароль и мыло от аккаунта своего на нашем сайте.

* Так же учтите, что на сайте используется капча для входа.

Никакого обращения к базе данных. Внутри ему показывается только состояние баланса и т.п. вещи, что у пользователя внутри кабинета на странице Account Summory (общая информация о том, что он имеет на данный момент). И где-то должна быть кнопка на видном месте - перейти на сайт. Так же, надо, что бы была возможность свернуть в трей, и при наводе мышкой, опят таки показывалась информация о текущем состоянии.

Дизайн приложения, точь-в-точь от сайта. Если нужен макет и т.п. вещи, - не вопрос.