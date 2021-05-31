Приложение для турагенства

$205
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок936 просмотров

Программа должна позволять вести базу клиентов, производить расчет стоимости турпродукта на основании следующих данных: проживание, АВИА/ЖД. ( по возможности экскурсии, аренда авто). Программа должна выводить на печать следующие печатные формы, такие как договор реализации туристических услуг.

Так же иметь приятный интерфейс (никаких "вырвиглаз" цветов)

4 года назад
guest_1622543738154
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