Приложение для взаимодействия с TAPI

Через tapi-драйвер приложение должно установить соединение с офисной АТС. После чего, по определённым событиям на станции, отправлять http-post запросы на заданный сервер. Суть задачи в том, чтобы получить на стороне зеркало состояния станции в текущий момент - кто, кому в данный момент звонит/разговаривает. Для этого нужно приложение-посредник описанное выше.

АТС LG eMG-80