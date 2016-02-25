Создать приложение на Angular.js, без особого дизайн, только с функционалом.

-5 модулей. Каждый модуль несет себе просто список со своей таблицей.

-poput'ы. При нажатии на запись в таблице появляется poput с датой и текстом который можно редактировать и сохранять.

- список из базы данных работающий под Microsoft SQL Server

ЗАДАНИЕ ДО ЗАВТРА!