Приложения на C#/NET + БД + CMS

Приложения на C#/NET для работы с базой данных и сайт на CMS с форумом.

Техническое задание в приложении.

Там же шаблоны приложений и БД.

К соискателю вопросы (отвечать здесь):

1. Стоимость работы

2. Срок работы

3. База данных (критерии: быстродействие, отказоустойчивость)

4. Оптимизация структуры БД

5. CMS

6. Движок форума

7. Защита системы от взлома