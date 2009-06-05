Приложения на C#/NET + БД + CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок511 просмотров

Приложения на C#/NET для работы с базой данных и сайт на CMS с форумом.

Техническое задание в приложении.

Там же шаблоны приложений и БД.

К соискателю вопросы (отвечать здесь):

1. Стоимость работы

2. Срок работы

3. База данных (критерии: быстродействие, отказоустойчивость)

4. Оптимизация структуры БД

5. CMS

6. Движок форума

7. Защита системы от взлома

16 лет назад
vmakhaev
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров