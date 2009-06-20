Проект на VBA

Уважаемый исполнитель,

В настоящее время мы ищем специалистa для проекта, где будет использоваться Visual Basic for Applications. Описание проекта – в приложении. Если Вас заинтересует перспектива сотрудничества с нами, пожалуйста, ознакомьтесь с описанием проекта и ответьте на нижеприведённые вопросы:

· Архитектура приложения

(Структура приложения? Как оно будет работать? Какую функциональность планируется использовать (функции, макросы, pivot-таблицы)?)

· Длительность проекта в днях

· Стоимость проекта

(Количество часов * Ставка)

· Прочая информация

Пожалуйста,в личку,асю и скайп не стучаться.Все предложения только по электронной почте: vacancies( )taitserve.com .

Контактное лицо - Павел Масленников