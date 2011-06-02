Проект "Склад"

Система оповещения водителей на складе. Т.е. существует склад,

где местами односторонние дороги. Склад не большой 50 на 50 метров.

Скорость движения автомобилей 5 км\ч,она постоянна. Любой перекресток,позволяет разъехаться

2 автомобилям,при этом 1 должен стоять,другой его должен объехать,т.е. такая схема разъезда

на односторонних дорогах. Автомобилей 8 (они не увеличиваются,но некоторые могут не работать,если

не работают их на складе не существует).

Система ни когда не будет применяться в реальности, рассматриваем идеальный случай.

У нас есть почти готовый модуль для диспетчера. Всё реализуется на языке Delphi.

Т.к. сроки горят, то бюджет проекта 6000

Подробнее - в аттаче.

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