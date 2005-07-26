Програміст

$3000
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цей документ містить технічну інформацію, яка надає змогу передавати, в автоматичному режимі, звітні данні товарообігу по створеним фіскальним чекам та z-звітам. Перелік даних, що необхідно передавати є вичерпним і обов’язковим при створенні фіскального чек або z-звіту, тому будь-яка автоматизована система обліку або спеціалізоване програмне забезпечення оперує цими даним при формування обліку.

2 месяца назад
guest_1698237458000
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям