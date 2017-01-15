Нужно написать программу, которая автоматически будет проводить (морфологический / синтаксический / ...) анализы текста и построит граф иерархии подчиненности какой-либо организации по тексту (ООН, НАТО, и прочие)

(Как я понимаю, она должна разбирать ключевые слова(грамматическую основы предложения), и по ним строится таблица подчиненности(самая простая), далее строится граф.)

Желательно, чтобы программа была обучаема и редактировалась администратором(ну это мелочи)

Текст для тестирования могу дать..(Имарат Кавказ)