Создать программу, которая будет вести общение на форумах, полностью автономно используя ИИ.

Основная задача — Вести активность и отвечать на сообщения пользователей в ветках от лица аккаунтов, каждый из которых имеет уникальную “личность” и стиль общения.



Подробности в ЛС