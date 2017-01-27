Программа для фотокабинки.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок174 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать софт для фотокабинки. Есть программа, аналог которой требуется разработать.

Главная проблема в работе существующей программы - она написана под разрешение экрана 1024х768.. Мы же имеем монитор с разрешением 1024х600. Разрешение экрана изменить не имеется возможным. ЭТО ВАЖНО! Разработчики программного обеспечения не захотели изменять интерфейс программы под наше разрешение.

Итак, напишу вводные:

Операционная система - Windows XP/ Windows 7 - возможная разрядность 32 или 64;

Купюроприемник - ITL NV9 / NV9USB / NV10 работающий по протоколу SSP;

Камера - Canon A620/640 или аналоги (в этих камерах есть возможность управления с компьютера);

Принтер - любой по USB - сейчас стоит Epson 805;

Разрешение экрана - 1024х600.

Вкратце об устройстве:

Фотокабинка представляет из себя компьютер с подключенным к нему купюроприемником, принтером, камерой, сенсорным экраном.

Вкратце о программе:

Ссылка на программу - http://www.fotokabina.ks.ua/load/dopolnitelnye_programmy_i_instaljacii/dopolnitelnye_programmy/demoversija_programmy/4-1-0-27

Программа должна уметь:

1. Делать от 1 до 3-х фото (выставляется в настройках)

2. Вставлять фото в шаблоны

3. Принимать оплату

4. Печатать фото 10х15

--

На перспективу

--

5. печатать фото из инстаграмм

6. загружать фото в инстаграмм

8 лет назад
photopartner
Александр 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа для просмотра DWG файлов

    Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу Free DWG Viewer. Можно использовать готовое ПО (если найдете) или писать с нуля, это неважно. Важно: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать WIN-приложение

    Требуется в оперативный срок сделать WIN-приложения (Ака "Веб-браузер") для отображения нужной ссылки. - Ссылки и название могут меняться по нужной клавише F1. - Выход из приложение через ESC и ввода пароля ...

    Прикладное ПО23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • EXEL-разработка функции суммирование строк при совпадении данных

    Уважаемые фрилансеры,  Есть,  .хlsx  файл котором указан список запчастей. Цель задачи суммировать значения некоторых колонок при совпадении некоторых данных.  1. В таблице есть столбец N:6 (Тарифный код 2).  2. В ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вычисления закономерностей

    Здравствуйте. Есть таблица с цифрами. Необходимо постройть массив.и найти хотяби одну закономерность изменения цифер. Например набор 65000,64000,63980,....необходим метод прогноза цифри до того как появится цифра определить какая будет больше или меньше. И на сколько. Интересуют ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить элементы в WPF форму

    есть WPF    проект  исходники здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/47543104/share/project.zip нужно акуратно не нарушивши  остальное добавить пару  элементов  с  кастомными  стилями в соответствии  со  скрином  http://joxi.ru/Grqx7ylcWd8nAz Требуется только работа с XAML Поскольку ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется опытный программист delphi

    Требуется опытный программист имеющий знание  в программировании на delphi/    . Имеется программа написанное  именно  на языке delphi  но с множественными ошибками кодов и скриптов .  Необходимо исправить  все баги и настроить его на новый ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется почасовая консультация в создании клиента к SOAP-сервису

    Есть опубликованный в интернете SOAP-сервис (есть доступ к WSDL этого сервиса).  Требуется помощь в создании клиента для данного сервиса в виде консультации по разбору самого сервиса.  То есть вы анализируете имеющийся ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Конвертер данных

    Необходимо создать программу конвертер данных. Подробное ТЗ приложено.Кратко суть:Имеем текстовый файл в формате csv с определенной структурой и наполнением данных (массив данных) с символом-разделителем полей данных. Размер файла от 2 гб. Офис не открывает.Необходимо излечь ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тех задание на разработку ПО для тренировки в стрельбе

    Общее описание системы. Необходимо разработать программу, которая с заданными пользователем параметрами будет отображать траектории полета тарелки. Траектории полетов будут отображаться на экране в виде летящей оранжевой тарелки заданных размеров. Параметры, задаваемые пользователей.(пользователем) ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад