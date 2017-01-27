Программа для фотокабинки.

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать софт для фотокабинки. Есть программа, аналог которой требуется разработать.

Главная проблема в работе существующей программы - она написана под разрешение экрана 1024х768.. Мы же имеем монитор с разрешением 1024х600. Разрешение экрана изменить не имеется возможным. ЭТО ВАЖНО! Разработчики программного обеспечения не захотели изменять интерфейс программы под наше разрешение.

Итак, напишу вводные:

Операционная система - Windows XP/ Windows 7 - возможная разрядность 32 или 64;

Купюроприемник - ITL NV9 / NV9USB / NV10 работающий по протоколу SSP;

Камера - Canon A620/640 или аналоги (в этих камерах есть возможность управления с компьютера);

Принтер - любой по USB - сейчас стоит Epson 805;

Разрешение экрана - 1024х600.

Вкратце об устройстве:

Фотокабинка представляет из себя компьютер с подключенным к нему купюроприемником, принтером, камерой, сенсорным экраном.

Вкратце о программе:

Ссылка на программу - http://www.fotokabina.ks.ua/load/dopolnitelnye_programmy_i_instaljacii/dopolnitelnye_programmy/demoversija_programmy/4-1-0-27

Программа должна уметь:

1. Делать от 1 до 3-х фото (выставляется в настройках)

2. Вставлять фото в шаблоны

3. Принимать оплату

4. Печатать фото 10х15

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На перспективу

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5. печатать фото из инстаграмм

6. загружать фото в инстаграмм