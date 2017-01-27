Требуется программа аналогичная по функционалу и интерфейсу Free DWG Viewer. Можно использовать готовое ПО (если найдете) или писать с нуля, это неважно. Важно: - Стандартный интерфейс: кнопки сверху, остальное - поле просмотра файла ...
Программа для фотокабинки.
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Необходимо разработать софт для фотокабинки. Есть программа, аналог которой требуется разработать.
Главная проблема в работе существующей программы - она написана под разрешение экрана 1024х768.. Мы же имеем монитор с разрешением 1024х600. Разрешение экрана изменить не имеется возможным. ЭТО ВАЖНО! Разработчики программного обеспечения не захотели изменять интерфейс программы под наше разрешение.
Итак, напишу вводные:
Операционная система - Windows XP/ Windows 7 - возможная разрядность 32 или 64;
Купюроприемник - ITL NV9 / NV9USB / NV10 работающий по протоколу SSP;
Камера - Canon A620/640 или аналоги (в этих камерах есть возможность управления с компьютера);
Принтер - любой по USB - сейчас стоит Epson 805;
Разрешение экрана - 1024х600.
Вкратце об устройстве:
Фотокабинка представляет из себя компьютер с подключенным к нему купюроприемником, принтером, камерой, сенсорным экраном.
Вкратце о программе:
Ссылка на программу - http://www.fotokabina.ks.ua/load/dopolnitelnye_programmy_i_instaljacii/dopolnitelnye_programmy/demoversija_programmy/4-1-0-27
Программа должна уметь:
1. Делать от 1 до 3-х фото (выставляется в настройках)
2. Вставлять фото в шаблоны
3. Принимать оплату
4. Печатать фото 10х15
--
На перспективу
--
5. печатать фото из инстаграмм
6. загружать фото в инстаграмм
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется в оперативный срок сделать WIN-приложения (Ака "Веб-браузер") для отображения нужной ссылки. - Ссылки и название могут меняться по нужной клавише F1. - Выход из приложение через ESC и ввода пароля ...Прикладное ПО23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры, Есть, .хlsx файл котором указан список запчастей. Цель задачи суммировать значения некоторых колонок при совпадении некоторых данных. 1. В таблице есть столбец N:6 (Тарифный код 2). 2. В ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Есть таблица с цифрами. Необходимо постройть массив.и найти хотяби одну закономерность изменения цифер. Например набор 65000,64000,63980,....необходим метод прогноза цифри до того как появится цифра определить какая будет больше или меньше. И на сколько. Интересуют ...Закрыт8 лет назад
есть WPF проект исходники здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/47543104/share/project.zip нужно акуратно не нарушивши остальное добавить пару элементов с кастомными стилями в соответствии со скрином http://joxi.ru/Grqx7ylcWd8nAz Требуется только работа с XAML Поскольку ...Завершен8 лет назад
Требуется опытный программист имеющий знание в программировании на delphi/ . Имеется программа написанное именно на языке delphi но с множественными ошибками кодов и скриптов . Необходимо исправить все баги и настроить его на новый ...Завершен8 лет назад
Есть опубликованный в интернете SOAP-сервис (есть доступ к WSDL этого сервиса). Требуется помощь в создании клиента для данного сервиса в виде консультации по разбору самого сервиса. То есть вы анализируете имеющийся ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
мониторинг вибросостояния турбогенераторов с помощью нейроситевых технологийПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать программу конвертер данных. Подробное ТЗ приложено.Кратко суть:Имеем текстовый файл в формате csv с определенной структурой и наполнением данных (массив данных) с символом-разделителем полей данных. Размер файла от 2 гб. Офис не открывает.Необходимо излечь ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт8 лет назад
Общее описание системы. Необходимо разработать программу, которая с заданными пользователем параметрами будет отображать траектории полета тарелки. Траектории полетов будут отображаться на экране в виде летящей оранжевой тарелки заданных размеров. Параметры, задаваемые пользователей.(пользователем) ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад