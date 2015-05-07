Нужно сделать виджет под смарты (samsung, lg) для просмотра IPTV.
Программа для интеграции в браузеры
Требуется написать программу которая после установки, будет во всех браузерах проставлять заданную домашнюю страницу.
Заявки фрилансеров
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