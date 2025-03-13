Необходимо создать программу агент которая будет установлена на рабочие компы . при запуске пк программа должна просканировать пк и получить информацию о процессоре видеокарте подключенных принтерах мак и ip адресе и так далее . после получения программа должна отправить все данные в формате json на бэкэнд который уже имеется . полное описание предоставлю кандидатам .