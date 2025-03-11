Программа для перехвата заказов

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Закрыт3 заявки18 просмотров

Нужна программа для перехвата заказов от пользователей по определенным параметрам для водительского приложения такси

Разработка программ
2 месяца назад
guest_1742120980894
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Заявки фрилансеров

Давид
 
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