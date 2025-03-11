Необходимо извлечь 71 таблицу из предоставленных PDF-файлов и сохранить их в Excel. Каждая таблица должна быть на отдельном листе, всего 12 файлов для каждого месяца. Все значения в формате зеленых галочек замените точкой в центре ячейки. Данные должны быть читаемыми и соответствовать примеру.