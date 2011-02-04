Есть рабочие базы. Нужно настроить выгрузки, настроить права и возможно еще будут вопросы. Работа онлайн 1 половина дня в четверг
Программа для пересылки файлов на winsock
Предпочтительно Delphi, но можно и C++
Написать программу - сервер и программу – клиент. Это может быть как консольное приложение так и оконное. Несколько клиентов подключаются к серверу. Один клиент отправляет файл серверу, сервер его принимает, записывает себе на диск и пересылает этот файл остальным подключенным клиентам кроме отправителя. Клиенты, получив файл, записывают его на диск.
Основное требование - использовать только winsock, без компонентов. Код должен быть как можно более простой.
Срок исполнения: 5.02.2011
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