Программа для перевода звука с микрофона в MIDI

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки314 просмотров

Программа должна снимать звук с микрофона в реальном времени, вычислять соответствующие ноты (как это делают программы для настройки гитар, например, используя обратное преобразование Фурье). Кроме высоты ноты, нужно еще определять громкость.

Полученные ноты должны появляться в реальном времени в виде "piano roll", т.е. как-бы клавиши пианино, расположенные по оси X во времени (такое представление используется в большинстве редакторов MIDI, например Sonar).

Далее можно сохранить результат в MIDI, проиграть заново, выбрав инструмент (мелодия одноголосная), подредактировать, передвигая ноты вверх-вниз или меняя их длительность, добавляя новые ноты - все делается мышкой.

Также можно открыть готовую MIDI и наложить на нее звук с микрофона.

14 лет назад
mic76
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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