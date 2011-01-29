Программа для перевода звука с микрофона в MIDI

Программа должна снимать звук с микрофона в реальном времени, вычислять соответствующие ноты (как это делают программы для настройки гитар, например, используя обратное преобразование Фурье). Кроме высоты ноты, нужно еще определять громкость.

Полученные ноты должны появляться в реальном времени в виде "piano roll", т.е. как-бы клавиши пианино, расположенные по оси X во времени (такое представление используется в большинстве редакторов MIDI, например Sonar).

Далее можно сохранить результат в MIDI, проиграть заново, выбрав инструмент (мелодия одноголосная), подредактировать, передвигая ноты вверх-вниз или меняя их длительность, добавляя новые ноты - все делается мышкой.

Также можно открыть готовую MIDI и наложить на нее звук с микрофона.