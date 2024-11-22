Программа для прогнозирования эффективности предприятий

Необходимо разработать программу для прогнозирования эффективности предприятий. Программа должна быть реализована на языке Java (библиотека не важна), иметь графический интерфейс и отображение результатов. Программа пишется для Desktop.



Для более ясной картины, у пользователя должны высвечиваться поля:

1. Показатель достижения планового значения

2. Количество целевых показателей

3. Коэффициент значимости для показателей

4. Целевое значение интегрального показателя



При этом, должны производиться расчёты таких значений, как:

1. Целевой показатель (тот, который равен 5.6)

2. Среднеквадратичное отклонение

3. Вероятность эффективной реализации



Все формулы для расчета данных и их примеры уже имеются (их немного)