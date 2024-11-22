Розробіть прикладне ПО для автоматизації роботи з анкетами. Завдання включає вирізання фото та підписів зі сканованої анкети формату А4, експорт у заданому розширенні та розмірі. Необхідно реалізувати функцію для коригування обрізки, враховуючи можливі перекоси фото та різні місця для підписів.
Программа для прогнозирования эффективности предприятий
Необходимо разработать программу для прогнозирования эффективности предприятий. Программа должна быть реализована на языке Java (библиотека не важна), иметь графический интерфейс и отображение результатов. Программа пишется для Desktop.
Для более ясной картины, у пользователя должны высвечиваться поля:
1. Показатель достижения планового значения
2. Количество целевых показателей
3. Коэффициент значимости для показателей
4. Целевое значение интегрального показателя
При этом, должны производиться расчёты таких значений, как:
1. Целевой показатель (тот, который равен 5.6)
2. Среднеквадратичное отклонение
3. Вероятность эффективной реализации
Все формулы для расчета данных и их примеры уже имеются (их немного)
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