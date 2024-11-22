Программа для прогнозирования эффективности предприятий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки163 просмотра

Необходимо разработать программу для прогнозирования эффективности предприятий. Программа должна быть реализована на языке Java (библиотека не важна), иметь графический интерфейс и отображение результатов. Программа пишется для Desktop.

Для более ясной картины, у пользователя должны высвечиваться поля:
1. Показатель достижения планового значения
2. Количество целевых показателей
3. Коэффициент значимости для показателей
4. Целевое значение интегрального показателя

При этом, должны производиться расчёты таких значений, как:
1. Целевой показатель (тот, который равен 5.6)
2. Среднеквадратичное отклонение
3. Вероятность эффективной реализации

Все формулы для расчета данных и их примеры уже имеются (их немного)

JavaРазработка программ
5 месяцев назад
esmurzelly
Адам 
22 года
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Григорий
 
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