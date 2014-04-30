Программа для редактирования изображений

прикладная информатика -диплом сдача по главам объем 90-100 АП 80% срок на всю 20 мая + небольшой запас диплом с речью и РМ на защиту цену указывайте из расчета 1 уе=35 руб. остальное обсудим в лс
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Требуется разработка программы для преобразования изображений в схемы для вышивки крестом с возможностью редактирования. Полное ТЗ в приложении. Срок выполнения - не более 2 недель после выбора исполнителя.
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