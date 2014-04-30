Программа для редактирования изображений

$250
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки192 просмотра
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Требуется разработка программы для преобразования изображений в схемы для вышивки крестом с возможностью редактирования. Полное ТЗ в приложении. Срок выполнения - не более 2 недель после выбора исполнителя.

10 лет назад
Enze_M_A
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ZnOFF
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$200
5 дней
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