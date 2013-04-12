Программа для решения лаб. работы (мат. модели)

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Закрыт1 заявка178 просмотров

Требуется написать любое программное решение (хоть в excel, маткад или тому подобное) для лабораторной работы по дисциплине Математические модели в экономике на тему Многофакторный регрессионный и корреляционный анализ. Полную методичку с примером решения прикрепляю во вложении. Остальные подробности при личном общении.

Срок выполнения до 12.04.13

12 лет назад
Killer_Pooh
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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