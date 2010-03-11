Программа для ресторана

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок242 просмотра

Примитивная программа мне нужна программа, которая должна работать через интернет, чтобы в ней содержалась база данных, с возможностью вносить в нее данные, изменять их и удалять. т.к. программа предназначена для склада ресторана, необходимо чтобы были базы товаров, поставщиков, была возможность забивать накладные и формировать отчеты, бюджет 500 руб, никаких предоплат оплата по факту , программа нужна для диплома как приложение

15 лет назад
vasilij888
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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