Нужно написать небольшую программу на C++ для изменения настроек в Mozilla Firefox (prefs.js) Оставляйте ICQ.
Программа для ресторана
Примитивная программа мне нужна программа, которая должна работать через интернет, чтобы в ней содержалась база данных, с возможностью вносить в нее данные, изменять их и удалять. т.к. программа предназначена для склада ресторана, необходимо чтобы были базы товаров, поставщиков, была возможность забивать накладные и формировать отчеты, бюджет 500 руб, никаких предоплат оплата по факту , программа нужна для диплома как приложение
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