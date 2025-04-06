Программа для создания серверов CS 1.6 для раскрутки

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Необходимо создать программу для Windows, которая создает указанное количество серверов для игры Counter-Strike 1.6 с задаваемыми в конфигурационном файле параметрами.
После запуска сервера должны отображаться в браузере игровых серверов.
При попытке подключения игроков к таким серверам программа перенаправляет игроков на целевой сервер.
Программа также должна фиксировать (выводить) лог происходящего: подключение игроков к целевому серверу (ник последнего подключившегося и др.)
Могу содействовать в предоставлении аналогичной нерабочей программы, а также связанных с данным алгоритмом исходных кодов. Также предоставлю несколько важных ссылок на материал.

Windows FormsРазработка программ
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