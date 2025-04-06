Необходимо создать программу для Windows, которая создает указанное количество серверов для игры Counter-Strike 1.6 с задаваемыми в конфигурационном файле параметрами.

После запуска сервера должны отображаться в браузере игровых серверов.

При попытке подключения игроков к таким серверам программа перенаправляет игроков на целевой сервер.

Программа также должна фиксировать (выводить) лог происходящего: подключение игроков к целевому серверу (ник последнего подключившегося и др.)

Могу содействовать в предоставлении аналогичной нерабочей программы, а также связанных с данным алгоритмом исходных кодов. Также предоставлю несколько важных ссылок на материал.