Программа GPS-наведение на спутник

Имеется своя разработка под виндовс, впн клиент, Нам требуется найти и поправить ошибки в работе, дописать необходимый функционал. Кто что может предложить?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех! Есть такая задача:
программа ARDUINO GPS-наведение на спутник
Необходимо написать программу- скетч для arduino. Программа по идее достаточно простая. Наверное мог бы сам даже написать - но лучше доверю профи ;-)
СУТЬ ЗАДАЧИ: необходимо написать программу для ардуино, которая превращает обычную спутниковую тарелку- в самонаводящуюся.
ЦЕЛЬ ЭТОГО ДЕЙСТВА - хочу поставить себе на машину. Проект некоммерческий, делается исключительно для себя...Даже можно сказать для какого то "фана" - чтобы вымутить что то эдакое :-).
ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ ТАРЕЛКА В ИТОГЕ: показывать ТВ В ДВИЖЕНИИ. То есть не во время остановки-а именно, во время движения машины.
КАК ЭТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ: 1) система настроилась на сигнал GPS; 2) так как нам точно известны координаты спутника(из справочников), -на который надо навестись(его широта, долгота и высота над горизонтом), а теперь-благодаря шагу №1 - и наши собственные - тарелка наводится на спутник; 3) тарелка продолжает удерживать наведение на спутник, несмотря на движение машины.
Вот видео работы такой системы: https://www.youtube.com/watch?v=Z4GZp4HEa5o
Кроме того, - прикладываю фото такой системы. По идее -там хватит 2 двигателей для осуществления привода(3 движок для отклонения конвертера(коробочки перед тарелкой на палке) наверное не нужен).
Мы можем с вами повзаимодействовать следующим образом: я собираю железную часть- тарелку, приводы, ардуино. Вы пишете программу и, подключаетесь через teamspeak. И мы пытаемся совместно с вами все это запустить.
Повторюсь проект некоммерческий, денег много нет, к сожалению.
Внимательно выслушаю все предложения!
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