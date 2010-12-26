Программа - графы, AVL-дерево, алгоритм Прима

$75
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Закрыт2 заявки183 просмотра

Делфи или C#

срок до 10 января

нужно написать программу, работающую с графами

данные вводятся в соответствующее поле списком вершин и ребер

а вот список того, что она должна делать:

Алгоритм Прима,

AVL-дерево(построение, поиск, удаление),

B - дерево(построение, поиск, удаление),

поиск в ширину, поиск глубину, рисование графа, матрица смежности, дерево поиска(построение, поиск, удаление), алгоритм дейкстры, длина внутреннего и внешнего пути, алгоритм Крускала, дерево оптимального поиска(построение, поиск, удаление), топологическая сортировка, сортировка в порядке уровней

Любые 2 сложных алгоритма можно убрать на выбор

Delphi
14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sharslammer
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$70
10 дней

Заявки фрилансеров

sharslammer
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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