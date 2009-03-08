Программа греббер сайтов и постер на Юко3

Очень понравилась работа Михаила. Профессионализм, порядочность и вежливость - это те черты, которыми он обладает (и это не пустые слова). Несмотря на то, что ТЗ моё было "сырое" и были некоторые доработки, в срок уложился и сделал всё качественно. Больше всего поразило то, что ещё тогда, когда я выбирал исполнителя, Михаил предоставил демо-версию, в которой уже было половина функционала. Одним словом профессионал! Рекомендую.