Программа на ПК проверка данных

$70
Прикладное ПОЗавершен14 заявок541 просмотр
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Программа для ПК, считывание информации онлайн 2-х параметров об изменениях на одном cайте

и оповещения пользователя об изменениях.

Время исполнения 5 - 7 дней.

Оплата только за полную выполненную работу.

Предоплат не делаем.

Более расширенное описание ТЗ при заинтересованности.

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8 лет назад
Vlad-R
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$50
5 дней
Отличный исполнитель. Всегда на связи, всегда помогает и быстро решает проблему если где-то выявлен недочёт. Рекомендую как хорошего и ответственно исполнителя.
Очень хороший заказчик. Оплата вовремя. Всегда на связи. ТЗ четкое и понятное с первого раза. Буду рад еще сотрудничать.
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