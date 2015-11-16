Программа на ПК проверка данных

Программа для ПК, считывание информации онлайн 2-х параметров об изменениях на одном cайте

и оповещения пользователя об изменениях.

Время исполнения 5 - 7 дней.

Оплата только за полную выполненную работу.

Предоплат не делаем.

Более расширенное описание ТЗ при заинтересованности.

Пишите в аську указанную в контактах.

Для того что бы мы отправили вам ТЗ вы должны быть добавлены в исполнители на странице заказа.

Если не видно, что аська в сети, запросите авторизацию, что бы увидеть статус icq

Вся дальнейшая переписка и обсуждения по ICQ

---------------------

Если вы взялись за работу и не выходите на связь при наших запросах,

это может быть воспринято как отказ от работы.