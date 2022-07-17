Программа по расчету заработной платы для дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок519 просмотров

Нужно создать уникальную программу для расчета зп с каким-то уникальным свойством. Например возможностью оплачивать налоги и выплачивать зп на карту сотрудникам (кнопки выплат могут быть не активными). Программа должна быть написана кодом с нуля без использования шаблонов и т.д.

Желательно кто-то из Украины.

3 года назад
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