Нужно создать уникальную программу для расчета зп с каким-то уникальным свойством. Например возможностью оплачивать налоги и выплачивать зп на карту сотрудникам (кнопки выплат могут быть не активными). Программа должна быть написана кодом с нуля без использования шаблонов и т.д.

Желательно кто-то из Украины.