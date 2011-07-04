Программа расчета стоимости

Есть скрипт который выгружает из 1с данные в xml, но там есть пару багов (не правильно выгражаются два поля) нужно устранить этот баг. 1C 8.1 Alfa-Auto (4.1) - Рарус
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Нужна база данных по расчету стоимости рукава высокого давления в зависимости от длины и дополнительных «фичей» (втулки, адаптеры, фитинги). В чем суть:
-есть несколько отдельных таблиц по классу (фитинги, адаптеры, длина рукава).
-в каждой таблице определенное количество постоянных данных (пр: код втулки, наименование, размер, цена).
-таблицы связаны.
Основная задача – сделать так, чтобы в полной таблице (нужна для печати отчета) можно было выбрать из выпадающего списка основные элементы (втулки, адаптеры, фитинги, рукав и его длину), и чтобы исходя из них выводилась суммарная стоимость. (Стоимость каждой позиции вписана заранее в соответствующие таблицы). Т.е. при выборе конкретного вида втулки, например, программа берет ее стоимость (определяя либо по соответствующему коду, либо по самой модели), но не выводит ее, а ждет суммирования остальных цен.
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