Программа расчета стоимости

Нужна база данных по расчету стоимости рукава высокого давления в зависимости от длины и дополнительных «фичей» (втулки, адаптеры, фитинги). В чем суть:

-есть несколько отдельных таблиц по классу (фитинги, адаптеры, длина рукава).

-в каждой таблице определенное количество постоянных данных (пр: код втулки, наименование, размер, цена).

-таблицы связаны.

Основная задача – сделать так, чтобы в полной таблице (нужна для печати отчета) можно было выбрать из выпадающего списка основные элементы (втулки, адаптеры, фитинги, рукав и его длину), и чтобы исходя из них выводилась суммарная стоимость. (Стоимость каждой позиции вписана заранее в соответствующие таблицы). Т.е. при выборе конкретного вида втулки, например, программа берет ее стоимость (определяя либо по соответствующему коду, либо по самой модели), но не выводит ее, а ждет суммирования остальных цен.