Программа расчета стоимости

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Нужна база данных по расчету стоимости рукава высокого давления в зависимости от длины и дополнительных «фичей» (втулки, адаптеры, фитинги). В чем суть:

-есть несколько отдельных таблиц по классу (фитинги, адаптеры, длина рукава).

-в каждой таблице определенное количество постоянных данных (пр: код втулки, наименование, размер, цена).

-таблицы связаны.

Основная задача – сделать так, чтобы в полной таблице (нужна для печати отчета) можно было выбрать из выпадающего списка основные элементы (втулки, адаптеры, фитинги, рукав и его длину), и чтобы исходя из них выводилась суммарная стоимость. (Стоимость каждой позиции вписана заранее в соответствующие таблицы). Т.е. при выборе конкретного вида втулки, например, программа берет ее стоимость (определяя либо по соответствующему коду, либо по самой модели), но не выводит ее, а ждет суммирования остальных цен.

12 лет назад
loki050190
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
1 день
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