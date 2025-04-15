Программа распознавания лиц на основе библиотеки InsightFace

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Открыт6 заявок105 просмотров

Программа создается в рамках дипломного проекта. Необходимо создать ПО на основе открытой библиотеки InsightFace, способное распознавать лица и сверять результат с имеющимися эталонами. Должен быть интуитимный графический интерфейс пользователя, сама программа упакована в .exe. Также необходимо текстовое описание процесса ее создания.

PythonРазработка программСоздание пользовательских интерфейсов
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Прикладное ПО

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