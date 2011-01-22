Программа рассылки сообщений и писем

Есть адресный план города, порядка 27тыс записей, то есть селение, улица, номер дома...необходимо чтобы ComboBox работал как в примере http://download.2gis.ru/arhives/2GIS_Omsk-77.exe Сами данные подгружаются один раз из БД и далее хранятся в ОЗу. Имеется ...