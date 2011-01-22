Программа рассылки сообщений и писем

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Закрыт3 заявки184 просмотра

Программа рассылки сообщений и писем, НЕ для СПАМа

ТЗ: http://videoblogakima.com/TZVideoBlogAKimARassl.rar

Цены / сроки прошу писать в ICQ 3девять6-1два0-1 два4

Прога нужна для рассылки подписавшимся на нее зрителей.

Требуется комплексное решение в 1 программе

по всем описанным направлениям в ТЗ.

14 лет назад
forexAW
Акакий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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