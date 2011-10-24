Программа записи и воспроизведения видео.

$100
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Закрыт4 заявки354 просмотра

Нужно написать программу, которая будет записывать видео с камеры и одновременно проигрывать предыдущий записанный ролик.

Программа должна обрабатывать нажатия на кнопки мыши.

Клик левой кнопкой

Если запись не идет, начать запись.

Если идет запись, прекратить запись, начать воспроизведение записанного видео по кругу, начать запись след. ролика

Клик правой кнопкой - изменить скорость воспроизведения

Если проигрывает с нормальной скоростью начать с этого места проигрывать в 2 раза меделенее

Если проигрывает замедлено начать проигрывать с этого места с нормальной скоростью

Программа работает всегда в следующем режиме: пока идет запись , предыдущий ролик проигрывается по кругу.

Функционал:

Возможность запоминания в настройках используемой камеры.

Выбор разрешения записи и сохранения в настройках

Файлы:

Файл сохраняется в папку с названием из числа текущей даты, которая в свою очередь сохраняется внутри папки с названием текущего месяца.

Имя файла текущая дата и время

Пример: October/24/24.10.2011_21:15.avi

Видео:

Ролики проигрываются фулскрин

Поверх видео показывается состояние записи Rec/Stop

Формат сжатия видео и битрейт должны быть такими чтобы не было торомозов при воспроизведении видео с разрешением 1080p на среднем по мощности компе и жк панеле диагональю 42" было нормально все видно(без крупных артефактов)

примерно как dvd-rip 1.5Gb

13 лет назад
garrikos
Игорь 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

vsarbash
Виктор 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$70
1 день
Ни в коем случае, никогда не обращайтесь к этому фрилансеру. Он не заинтересован в работе, он зарабатывает на другом(работает на работе), а программирование это для него хобби(как он сам выразился). Поэтому не ждите исполнения работы в срок(да и вообще). Взялся делать программу для захвата видео. Сделал, я ему оплатил, потом понял что его программа не работает ни с чем кроме вебкамеры встроенной в компьютер...попросил его переделать(за отдельную плату) так чтобы программа работала хотя бы с утройствами видео захвата. Наглец попросил предоплату, чтоб сделать быстро...хотя до этого я уже оплатил полную стоимость программы. В итоге договорились, что будет делать без предоплаты. Видимо задача оказалась для него слишком сложной и он просто пропал и ничего не сделал. Не советую иметь дело с такими фрилансерами - сэкономите деньги(берет не дорого), но потеряете время(оно сильно дороже).
я сделал все как просил, все хорошо было, потом оказалось что нужно под какие-то платы делать, но доплачивать за переделку которая требовала значительных изменений и времени - отказался. Говорит одно, потом оказывается что нужно еще что-то, в общем не адекватный заказчик, связываться с ним не советую.

Заявки фрилансеров

vsarbash
Виктор 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад