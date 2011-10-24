Сделать конвертер из xml в эксель определенной формы таблицы и обратную выгрузку в xml с корзины заказа под ucoz.
Программа записи и воспроизведения видео.
Нужно написать программу, которая будет записывать видео с камеры и одновременно проигрывать предыдущий записанный ролик.
Программа должна обрабатывать нажатия на кнопки мыши.
Клик левой кнопкой
Если запись не идет, начать запись.
Если идет запись, прекратить запись, начать воспроизведение записанного видео по кругу, начать запись след. ролика
Клик правой кнопкой - изменить скорость воспроизведения
Если проигрывает с нормальной скоростью начать с этого места проигрывать в 2 раза меделенее
Если проигрывает замедлено начать проигрывать с этого места с нормальной скоростью
Программа работает всегда в следующем режиме: пока идет запись , предыдущий ролик проигрывается по кругу.
Функционал:
Возможность запоминания в настройках используемой камеры.
Выбор разрешения записи и сохранения в настройках
Файлы:
Файл сохраняется в папку с названием из числа текущей даты, которая в свою очередь сохраняется внутри папки с названием текущего месяца.
Имя файла текущая дата и время
Пример: October/24/24.10.2011_21:15.avi
Видео:
Ролики проигрываются фулскрин
Поверх видео показывается состояние записи Rec/Stop
Формат сжатия видео и битрейт должны быть такими чтобы не было торомозов при воспроизведении видео с разрешением 1080p на среднем по мощности компе и жк панеле диагональю 42" было нормально все видно(без крупных артефактов)
примерно как dvd-rip 1.5Gb
Выбранный исполнитель
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