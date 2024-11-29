Хочу выразить огромную благодарность Виталию за превосходно выполненную работу по программированию таблицы в Excel с использованием функции COUNTIFS. Задача была непростой, требовала внимательности, логического подхода и глубокого понимания функционала Excel. Виталий не только справился с задачей на 100%, но и предложил оптимальные решения, которые сделали работу таблицы максимально удобной и эффективной. Особо хочу отметить его профессионализм, пунктуальность и способность доступно объяснить сложные моменты. Результат превзошёл мои ожидания! Таблица работает безупречно, и теперь анализ данных занимает минимум времени. Рекомендую Виталия как отличного специалиста! Обязательно обращусь к нему снова при необходимости. ?