Программирование таблицы в ексель по функции COUNTIFS

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Завершен2 заявки96 просмотров

необходимо запрограммировать в табдицу ексель определенный просчет данных, с выборкой для графичического анализа и построения диаграмм. Оплата по ФОП с закрывающей документацией.

Создание таблиц
5 месяцев назад
OKO-2020
32 года
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

VitaliyNiko
Виталий 
38 лет
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
$50
1 день
Хочу выразить огромную благодарность Виталию за превосходно выполненную работу по программированию таблицы в Excel с использованием функции COUNTIFS. Задача была непростой, требовала внимательности, логического подхода и глубокого понимания функционала Excel. Виталий не только справился с задачей на 100%, но и предложил оптимальные решения, которые сделали работу таблицы максимально удобной и эффективной. Особо хочу отметить его профессионализм, пунктуальность и способность доступно объяснить сложные моменты. Результат превзошёл мои ожидания! Таблица работает безупречно, и теперь анализ данных занимает минимум времени. Рекомендую Виталия как отличного специалиста! Обязательно обращусь к нему снова при необходимости. ?
Ольга - превосходный работодатель, коммуникация на высочайшем уровне, очень приятна в общении. Превосходное владение Английским, особенно произношение. Постановка задачи выполнена максимально корректно и доступно для понимания. Выражаю особую благодарность за сотрудничество и готов буду выполнить любую другую задачу в кратчайшие сроки. СпасБО, Ольга!

Заявки фрилансеров

VitaliyNiko
Виталий 
38 лет
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
Артем
 
36 лет
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Был
2 дня назад
4 отзыва
5 месяцев назад