Программист со знанием функциональных языков

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Для сотрудничества в реализации большого проекта(шахматный портал), требуется программист со знанием функциональных языков: F#, Ocaml.

От вас, уважаемые фрилансеры:

- примеры работ

Большими плюсами для Вас, будут:

- опыт программирования под Linux (Ocaml), Windows (.Net + F#)

- опыт создания около шахматных программ, в том числе и сетевых серверов/клиентов

О цене будем договариваться...

13 лет назад
beamlight
Игорь 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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