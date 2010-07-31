Для сотрудничества в реализации большого проекта(шахматный портал), требуется программист со знанием функциональных языков: F#, Ocaml.

От вас, уважаемые фрилансеры:

- примеры работ

Большими плюсами для Вас, будут:

- опыт программирования под Linux (Ocaml), Windows (.Net + F#)

- опыт создания около шахматных программ, в том числе и сетевых серверов/клиентов

О цене будем договариваться...