Для участия в интересном проекте ищем программистов Linux, со знанием Qt. Ориентировочный фронт работ на первое время: - написание небольших вспомогательных программ на Qt; - сетевое программирование; - подготовка релизов ПО; В дальнейшем - более сложные задачи с соответствующим ростом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сотрудничества в реализации большого проекта(шахматный портал), требуется программист со знанием функциональных языков: F#, Ocaml.
От вас, уважаемые фрилансеры:
- примеры работ
Большими плюсами для Вас, будут:
- опыт программирования под Linux (Ocaml), Windows (.Net + F#)
- опыт создания около шахматных программ, в том числе и сетевых серверов/клиентов
О цене будем договариваться...
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