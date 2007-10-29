Программная оболочка для мультимедийного продукта, представляющего собой реализацию двух основных функций:

1) отображение зашитых в программу подборки изображений произведений искусства и информации об их авторах

2) отображение информации с сайта (данных и HTML-кода)

Программа будет иметь нестандартный графический интерфейс (рисуется дизайнером).

Программа должна иметь некий «API» для определения набора информации для отображения (см.пункт 1)) и настроек, с которыми она будет компилироваться.

Программа должна различать 2 режима работы: когда есть доступ в онлайн, и когда его нет. В зависимости от этого функции пункта 2) активны или нет.

Программа должна корректно работать в ОС Windows 95 и выше.

Данные из пункта 1) должны быть защищены от копирования.

Формат данных: пункт 1) – jpg, txt, HTML 2) RSS (или прямо из БД), HTML.

Программа должна инсталлироваться на ПК. Должно поддерживаться объединении данных с нескольких дисков, чтобы не было повторных инсталляций. Программа должна запоминать некоторые данные, вводимые пользователем (типа кук).

Должен применяться механизм скинов (при компиляции).

Печать из программы.

Расширенный формат представления функционала пункта 1):

1) отображение страницы с информацией

2) отображение thumbnail-страницы (галереи)

3) отображение имиджа

4) режим слайд-шоу (с заданием настройки вариантов направления пролистывания (при компиляции) и настройки частоты смены кадра (пользовательские))

5) листание галерей

Все данные разбиты на однотипные объекты с древовидной иерархией: начало – разделы (пока один - художники) - художник – thumbnail- галерея - имидж